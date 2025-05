Gloria Nababan Raih Tiga Gelar Sekaligus di Putri Remaja & Anak Riau 2025

jpnn.com, PEKANBARU - Talenta muda Gloria Rahita Nababan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Putri Remaja Riau dan Putri Anak Riau 2025.

Malam puncak kompetisi yang digelar di Ballroom The Premiere Hotel, Minggu (3/5), remaja berbakat ini dinobatkan sebagai Puteri Anak Riau Pariwisata 2025, The Best Catwalk Puteri Anak Riau 2025, dan The Most Voted Puteri Anak Riau 2025.

Putri pasangan Kompol Indra Lamhot Sihombing dan Stella Sihombing ini sebelumnya telah meraih Juara The Winner dan The Best Costume di ajang nasional Pesona Batik Nusantara 2024 di Jakarta, serta gelar The Winners di Asianista International Singapura 2025.

"Penghargaan ini saya persembahkan untuk papa dan mama yang selalu mendukung Gloria. Pencapaian ini tidak berarti dibanding pengorbanan mereka," ujar Gloria dengan haru seusai penobatan.

Gloria mengungkapkan, sebelum final, seluruh peserta menjalani karantina selama tiga hari di Premiere Hotel. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya, termasuk masyarakat Riau.

"Sebagai Duta Pariwisata Putri Anak Riau, saya memohon doa dan dukungan untuk bisa mewakili Riau di ajang nasional," tambahnya.

Gloria berjanji akan terus mempromosikan budaya dan pariwisata Kota Pekanbaru di kancah nasional maupun internasional. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu duta muda berbakat asal Riau. (tan/jpnn)