Gloria Rahita Nababan Tampil Glamor di Malam Puncak Model Berprestasi 2025

jpnn.com, JAKARTA - Plor Management menyelenggarakan ajang bergengsi Penobatan Model Berprestasi 2025 di Ballroom Golden Beautique, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (9/11). Acara ini mengapresiasi sejumlah model muda berbakat yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu momen paling dinantikan adalah penobatan Model Go International 2025, simbol pencapaian tertinggi bagi talenta muda yang berhasil menembus kancah global. Sorotan utama acara jatuh pada kehadiran Gloria Rahita Nababan yang tidak hanya hadir sebagai sosok inspiratif di dunia modeling tetapi juga menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi.

Gloria menampilkan performa istimewa dengan nuansa glamor yang memikat seluruh tamu undangan. "Penampilannya menghadirkan sentuhan elegan dan berkelas yang menyita perhatian," demikian kesan yang terlihat dari acara tersebut.

Ajang ini menjadi bukti nyata perkembangan dunia modeling Indonesia yang terus melahirkan figur-figur berprestasi. "Dengan dukungan Plor Management, acara ini diharapkan terus menjadi wadah bagi para model muda untuk mengasah potensi, membangun karakter, dan berani bermimpi menembus dunia global," ujar perwakilan penyelenggara.

Para model yang menerima penghargaan dinilai berdasarkan dedikasi dan pencapaian mereka selama berkarier di industri modeling. Keberhasilan mereka diharapkan dapat memotivasi generasi muda Indonesia lainnya untuk percaya diri berkarya dan bersaing di kancah internasional. (tan/jpnn)