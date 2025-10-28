GM Akan Mengakhiri Dukungan Terhadap Android Auto dan Apple CarPlay

Selasa, 28 Oktober 2025 – 16:48 WIB

jpnn.com - General Motors (GM) mengumumkan langkah besar dengan rencana menghapus dukungan terhadap Apple CarPlay maupun Android Auto pada seluruh lini mobil mereka akan datang.

Pengumuman itu diungkap oleh Chief Executive Officer GM, Mary Barra. Bahwa GM memilih untuk memprioritaskan platform mereka.

"Banyak hal bergantung pada kapan Anda melakukan pembaruan pada kendaraan tersebut."

"Mengingat kami memiliki lebih dari 40 model di seluruh portofolio, Anda tidak hanya melakukan ini dan semuanya diperbarui," ucap Barra.

"Kami telah memutuskan untuk memprioritaskan kendaraan EV kami selama periode ini dan seiring berjalannya waktu, kami akan terus melanjutkannya di seluruh portofolio," lanjut dia.

Pada mobil listrik, General Motors beralih ke sistem infotainment yang sebelumnya disebut "Ultifi".

GM menyatakan bahwa penghapusan Apple ‌CarPlay‌ memberinya akses ke integrasi langsung dan informasi yang dibutuhkan untuk lini kendaraan listrik.

Perusahaan mengeklaim bahwa solusi terpadu internal merupakan pilihan yang lebih baik bagi konsumen.