GM Tractors & GM Mobil Pamer Alat Berat EV Hingga Truk Listrik di Mining Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Gaya Makmur Motor (GM Tractors) dan GM Mobil (Agen Pemegang Merek/APM) dari First Automobile Works (FAW) kembali ikut serta meramaikan pameran Mining Indonesia 2025 yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Pada ajang tahunan itu, GM Tractors menampilkan 12 unit alat berat dengan berbagai tipe dan model untuk aplikasi lintas sektor.

Mengusung tema Go Green, mereka menghadirkan inovasi terbaru berupa alat berat berbasis EV (Electric Vehicle) dari XCMG, yaitu Wheel Loader dan Crawler Excavator.

Diketahui, GM Tractors adalah distributor alat berat dari beberapa merek, yakni sole distributor Wirtgen Group dari Jerman serta distributor tunggal untuk Shantui dari China.

Sementara GM Tractor melalui anak usahanya, PT Gaya Makmur Putra juga merupakan agen tunggal dari XCMG.

Direktur Sales Marketing Gaya Makmur Yulius Siku mengungkapkan kehadiran unit ramah lingkungan itu menjadi bukti komitmen GM Tractors dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan efisiensi energi di Indonesia.

"Kami menghadirkan dua merek ternama, yakni XCMG dengan lini produk mulai dari Excavator, Wheel Loader, Motor Grader, Mobile Crane, Crawler Crane, Mounted Crane, Forklift, Dumptruck dan Shantui yang dikenal dengan rangkaian Bulldozer tangguh diberbagai tipe dan ukuran," ungkap Yulius saat ditemui di Kemayoran, Kamis.



Sementara itu, GM Mobil membawa merek XCMG Trucks pada ajang tersebut dengan memperkenalkan truk listrik.

Truk itu listrk itu dikalim bisa diandalkan di lintasan pertambangan.