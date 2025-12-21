GMKI Bekasi Ajak Masyarakat Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Damai

jpnn.com, BEKASI - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bekasi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai Perayaan Natal dan Tahun Baru sebagai momentum sukacita, perdamaian, serta refleksi kebangsaan di tengah kondisi sosial yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Ketua Cabang GMKI Bekasi Firman menegaskan bahwa kaum muda, khususnya kader GMKI, memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga persatuan dan kedamaian bangsa, sekaligus membersamai negara dalam menghadirkan suasana Natal dan Tahun Baru yang aman dan penuh harapan.

“GMKI sebagai bagian dari elemen bangsa harus mengambil peran, membersamai negara agar Natal dan Tahun Baru dapat dilaksanakan dengan damai dan sukacita. Ini bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum kebangsaan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (21/12).

Firman juga menyoroti bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurutnya, negara harus hadir secara cepat dan serius, terlebih menjelang perayaan besar keagamaan dan pergantian tahun.

“Negara harus cepat mengambil peran. Pemerintah daerah hingga Presiden harus mengawal penanganan bencana sampai tuntas, termasuk pemulihan pascabencana,” tegasnya.

Sebagai bentuk kepedulian, GMKI telah mengambil langkah konkret dengan melakukan penggalangan dana bagi para korban bencana alam di wilayah terdampak.

“GMKI sudah melaksanakan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ini bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial kami,” tambah Firman.