Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

GMNI Kritik Kondisi Ekonomi Nasional & Minta Prabowo Runtuhkan Ketidakadilan Struktural

Kamis, 04 September 2025 – 16:12 WIB
GMNI Kritik Kondisi Ekonomi Nasional & Minta Prabowo Runtuhkan Ketidakadilan Struktural - JPNN.COM
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melancarkan kritik keras terhadap kondisi perekonomian nasional yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elite, meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen pada 2025. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengkritik kondisi perekonomian nasional yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elite, meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen pada 2025.

Dalam aksi dengan tema "Runtuhkan Ketidakadilan Struktural, Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", GMNI mempertanyakan relevansi angka pertumbuhan ekonomi yang tidak dirasakan langsung oleh rakyat kecil.

Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menyatakan ketidakadilan struktural sudah tidak dapat ditoleransi lagi.

Baca Juga:

"Ketidakadilan tidak lahir secara alamiah, melainkan dipelihara oleh sistem yang timpang, kebijakan yang tidak berpihak, serta birokrasi yang korup dan arogan," kata Sujahri dalam keterangan persnya, Kamis (4/9).

Dia menjelaskan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan realitas yang kontras dengan angka pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data itu, pekerja informal masih mendominasi dengan persentase 59,40 persen, sementara kesejahteraan buruh terus tergerus praktik outsourcing yang belum dihapus meski telah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:

Senada, Sekretaris Jenderal DPP GMNI Amir Mahfut mempertanyakan makna pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat. 

"Apa gunanya pertumbuhan ekonomi jika rakyat masih lapar, petani tercekik utang, guru honorer bergaji ratusan ribu, dan buruh dipaksa hidup dengan upah yang tidak manusiawi?" tuturnya.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melancarkan kritik keras terhadap kondisi perekonomian nasional yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elite

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GMNI  Aksi Demo  ekonomi nasional  Prabowo Subianto 
BERITA GMNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp