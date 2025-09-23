GMT Institute Mencetak SDM Unggul dan Siap Kerja di Industri Properti

Selasa, 23 September 2025 – 16:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Industri properti Indonesia terus tumbuh dengan hadirnya mal, apartemen, pusat perdagangan, hingga sport center.

Perkembangan ini memicu kebutuhan akan tenaga pengelola gedung profesional yang kompeten.

Menjawab kebutuhan tersebut, GMT Institute kembali menggelar program unggulannya, Property Management Course (PMC), di Gedung GMT Institute, Menteng, Jakarta Pusat.

Pelatihan berlangsung lima hari dengan metode kombinasi teori, praktik lapangan, simulasi, dan studi kasus.

Lokasi pelatihan yang hanya berjarak 400 meter dari Stasiun Sudirman turut memudahkan akses peserta dari berbagai daerah.

Owner GMT Property, Fransiscus Go, menyebut program ini sebagai investasi strategis bagi profesional di bidang properti.

“Seiring pesatnya pertumbuhan properti di Indonesia, kami berkomitmen mencetak pengelola gedung yang berdaya saing. Dengan bimbingan praktisi senior, kami yakin lulusan siap berkontribusi sejak hari pertama bekerja,” ujarnya.

Materi PMC mencakup Mechanical, Electrical & Plumbing, Housekeeping & Hospitality, Security & Parking, Legal & Compliance, hingga Insurance.