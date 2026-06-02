GNTI Serahkan Hasil Panen Jagung kepada Megawati, Simbol Komitmen Ketahanan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengapresiasi kerja kreatif Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) yang telah menghasilkan hasil panen jagung dengan produktivitas lebih tinggi ketimbang varietas jagung konvensional.

Hal ini disampaikan Megawati saat Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri yang sekaligus Ketua Umum PP GNTI memamerkan hasil panen jagung di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).

"Sebelum rapat DPP PDIP, Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) menyerahkan secara langsung hasil panen jagung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang merupakan rangkaian kegiatan Panen Raya Jagung GNTI 2026 yang berlangsung di Desa Sinar Jati, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Sabtu (30/5/2026) kemarin," kata Rokhmin.

Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa penyerahan hasil panen kepada Ketua Umum PDI Perjuangan merupakan bentuk penghormatan atas dukungan terhadap pembangunan sektor pertanian dan pemberdayaan petani di Indonesia.

"Ibu Megawati mengapresiasi kerja kreatif GNTI yang telah menghasilkan hasil panen jagung dengan produktivitas lebih tinggi ketimbang varietas jagung konvensional," ucapnya.

"Penyerahan hasil panen ini menjadi simbol keberhasilan GNTI dan petani binaan dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia," tambah Rokhim.

Rokhmin melanjutkan, hasil panen yang diserahkan hari ini merupakan simbol kerja keras petani Indonesia.

"Kami berharap sektor pertanian terus menjadi perhatian bersama sehingga mampu menjadi pilar utama ketahanan pangan dan penggerak ekonomi rakyat," ujarnya.