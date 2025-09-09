GO Gelar Seminar Motivasi M3, Dorong Siswa Mampu Masuk ke Sekolah Favorit

Selasa, 09 September 2025 – 09:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) dipenuhi lebih dari dua ribu lima ratus peserta pada Minggu lalu.

Mereka terdiri dari siswa serta orang tua yang hadir mengikuti Meeting on Maximizing Motivation (M3), sebuah seminar rutin inisiasi Ganesha Operation (GO).

M3 dirancang bukan hanya untuk memberi dorongan bagi siswa yang sedang mempersiapkan diri menuju sekolah favorit atau perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga melibatkan orang tua agar lebih siap mendampingi perjalanan anak.

Dukungan moral dan motivasi dari keluarga diyakini menjadi faktor besar dalam mengantar siswa mencapai prestasi.

M3 menghadirkan Direktur Utama GO Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M. sebagai pembicara.

Prof Bob menegaskan bahwa motivasi dan keterlibatan orang tua merupakan kunci penting dalam keberhasilan.

Mengusung tema Set Your Future untuk siswa kelas 12 dan Grab Your Vision untuk siswa kelas 6 dan 9, kegiatan M3 dilaksanakan dalam dua sesi.

Prof. Bob mengajak peserta memiliki gambar masa depan yang jelas. “A vision is a picture of the future that produces direction, passion, and priorities."