Gobel Group, Buah Kerja Keras Sang Maestro Bisnis dari Gorontalo untuk Indonesia  

jpnn.com, JAKARTA - Gobel Group memasuki usia 70 tahun perjalanan dalam dunia bisnis Indonesia dan global. Tetap kokoh berdiri dan berkembang pesat untuk mencapai usia itu bukanlah perjalanan mudah.

Semua itu berkat kegigihan sang maestro, pendirinya, Thayeb Mohammad Gobel yang berkomitmen tinggi dan pantang menyerah untuk bangkitkan perekonomian Indonesia di berbagai sektor.

Gobel kecil lahir di Desa Tapo, Gorontalo, Sulawesi Utara pada 12 September 1930. Kisah hidupnya semasa muda tak melulu manis layaknya cerita-cerita konglomerat. Namun, Gobel beruntung memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan apalagi di era itu.

Gobel tak menyia-nyiakan kesempatan itu giat belajar demi meraih cita-citanya. Dilansir dari buku ‘Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20’, Thayeb Gobel mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat, kemudian dia pindah ke Makassar, Sulawesi Selatan dan menumpang hidup di rumah keluarga pamannya.

Gobel kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA milik perguruan Sawerigading. Semua pengalaman dan semangat juang Gobel tak luntur. Semua pekerjaan dilakoninya setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Gobel bahkan sempat menjadi guru SMP.

Gobel muda tak patah arang, dengan tekad kuat dia pun mendirikan perusahaan sendiri. Pada 1954 silam, Gobel memulai usahanya pembuatan radio transistor dengan merek dagang ‘Tjawang’. Perusahaannya diberi nama PT Transito Radio Mfg. Co yang didanai dari kredit Bank Industri Nasional sebesar Rp 5 juta.

Baca Juga: PT Panasonic Gobel Indonesia Raih IMRC Award 2024

Ide Gobel untuk memulai bisnis elektronik terbersit saat mendengar pidato Presiden RI Soekarno yang berharap petani dan masyarakat Indonesia lainnya bisa menggunakan barang mewah kala itu yaitu radio dan lemari es. Saat itu, pria yang dijuluki Bapak Industri Elektronik Indonesia itu berhasil memasarkan seluruh produk dari perusahaannya ke seluruh pelosok tanah air.

Televisi Hitam Putih dan Penghargaan Bergengi dari Kaisar Jepang