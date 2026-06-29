Gol Dramatis Eustaquio, Kanada Masuk 16 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 – 05:24 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Kanada menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 di stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pada Senin (29/6).

Gol dramatis Stephen Eustaquio pada masa injury time di babak kedua memastikan Kanada masuk 16 besar Piala Dunia 2026.

Sepanjang pertandingan, Kanada tampil lebih dominan dan langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal.

Peluang pertama tercipta pada menit ke-6. Sundulan Derek Cornelius pada menit ke-22 dari situasi bola mati juga masih dapat diamankan Williams.

Di sisi lain, Afrika Selatan memilih bermain lebih sabar dengan mengandalkan serangan balik cepat.

Solidnya lini belakang Bafana Bafana membuat Kanada kesulitan menciptakan peluang bersih, sehingga skor tanpa gol bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Afrika Selatan mulai berani keluar menyerang.

Oswin Appollis sempat mengancam lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-64, tetapi bola masih melenceng tipis dari sasaran.