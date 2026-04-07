JPNN.com - Olahraga - All Sport

Gol Guntur Sulistyo Bawa Timnas Futsal Indonesia Taklukkan Malaysia

Selasa, 07 April 2026 – 17:17 WIB
Gol Guntur Sulistyo Bawa Timnas Futsal Indonesia Taklukkan Malaysia - JPNN.COM
Pemain Timnas Indonesia saat melawan Malaysia dalam ASEAN Futsal Championship 2026 di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4). Foto: Dok. FFI

jpnn.com, THAILAND - Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan kedua pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026 saat jumpa Malaysia.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4), Albagir dan kawan-kawan menang dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan skuad Garuda diciptakan melalui Guntur Sulistyo Ariwibowo.

Sepanjang laga, Timnas Futsal Indonesia kewalahan meladeni permainan Malaysia yang bermain bertahan.

Alhasil, skor 0-0 pada babak pertama bertahan hingga wasit Takeshi Fujita asal Jepang meniup peluit panjang.

Pada babak kedua, Timnas Indonesia mampu memanfaatkan peluang seusai pertahanan Malaysia terbuka lebar.

Guntur Sulistyo Ariwibowo yang menerima umpan matang langsung menembak ke arah gawang Malaysia yang dikawal oleh Mohammad Ammar Harith Bin Mohammad.

Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Malaysia bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Timnas futsal Indonesia meraih kemenangan kedua pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026 saat jumpa Malaysia, Selasa (7/4)

