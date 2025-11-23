Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Gol Hokky Caraka Dianulir, Malut United Puas Bermain Imbang Lawan Persita Tangerang

Minggu, 23 November 2025 – 20:15 WIB
Gol Hokky Caraka Dianulir, Malut United Puas Bermain Imbang Lawan Persita Tangerang - JPNN.COM
Stiker Malut United, David da Silva saat berlaga melawan Persita Tangerang pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (23/11). Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - TANGERANG - Laga Persita Tangerang vs Malut United pada lanjutan Super League 2025/26 berakhir dengan hasil imbang 0-0.

Malut United puas dengan hasil imbang yang diraih saat bertandang ke Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (23/11), itu.

“Saya pikir dengan kerja keras yang sudah dilakukan pemain hasil imbang ini patut disyukuri. Alhamdulillah, kami bisa mendapat poin di Tangerang,” ujar Pelatih Malut United Hendri Susilo.

Baca Juga:

Pada laga ini, jala gawang Malut United yang dikawal Angga Saputro sempat bobol melalui Hokky Caraka pada menit ke-68.

Wasit kemudian menganulir gol mantan penggawa PSS Sleman itu seusai terjadi pelanggaran terlebih dahulu Mario Jardel terhadap Igor Inocencio.

Semifinalis Liga 2 musim 2023/24 tersebut sejatinya bermain dengan tempo lambat di awal laga.

Baca Juga:

Pada babak kedua, perubahan mulai dilakukan sehingga Malut United beberapa kali mendapatkan peluang untuk mencetak gol.

Namun, skor imbang 0-0 tetap bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Malut United mengaku puas kendati ditahan imbang Persita Tangerang di laga lanjutan Super League 2025/26, Minggu (23/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persita Vs Malut United  Super League  Malut United  Persita Tangerang  Hokky Caraka 
BERITA PERSITA VS MALUT UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp