Gol Hokky Caraka Dianulir, Malut United Puas Bermain Imbang Lawan Persita Tangerang

jpnn.com - TANGERANG - Laga Persita Tangerang vs Malut United pada lanjutan Super League 2025/26 berakhir dengan hasil imbang 0-0.

Malut United puas dengan hasil imbang yang diraih saat bertandang ke Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (23/11), itu.

“Saya pikir dengan kerja keras yang sudah dilakukan pemain hasil imbang ini patut disyukuri. Alhamdulillah, kami bisa mendapat poin di Tangerang,” ujar Pelatih Malut United Hendri Susilo.

Pada laga ini, jala gawang Malut United yang dikawal Angga Saputro sempat bobol melalui Hokky Caraka pada menit ke-68.

Wasit kemudian menganulir gol mantan penggawa PSS Sleman itu seusai terjadi pelanggaran terlebih dahulu Mario Jardel terhadap Igor Inocencio.

Semifinalis Liga 2 musim 2023/24 tersebut sejatinya bermain dengan tempo lambat di awal laga.

Pada babak kedua, perubahan mulai dilakukan sehingga Malut United beberapa kali mendapatkan peluang untuk mencetak gol.

Namun, skor imbang 0-0 tetap bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.