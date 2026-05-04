Liga Indonesia

Gol Matricardi buat Persib Bandung Menang Tipis atas PSIM Yogyakarta

Senin, 04 Mei 2026 – 18:11 WIB
Situasi pertandingan Persib Bandung kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung berhasil menjaga asa juara setelah membungkam PSIM Yogyakarta 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026) sore.

Gol tunggal Patricio Matricardi pada menit ke-2, mengukuhkan Persib di puncak klasemen dengan nilai 72. 

Angka ini terpaut tiga poin dari pesaingnya, Borneo FC yang baru akan bermain melawan Persita Tangerang, besok malam.

Babak Pertama

Sepak mula pertandingan antara Persib Bandung kontra PSIM Yogyakarta resmi digelar pukul 15.30 WIB.

Tuan rumah langsung tancap gas sejak peluit awal dibunyikan wasit Yudai Yamamoto. Tekanan cepat itu berbuah manis saat laga baru berjalan sekitar 1,5 menit. 

Persib membuka keunggulan lewat situasi bola mati. Tendangan bebas Thom Haye disambut tandukan Patricio Matricardi yang berdiri tanpa kawalan.

Bola meluncur mulus ke gawang PSIM, mengubah skor menjadi 1-0.

Unggul cepat, Maung Bandung tidak mengendurkan serangan. Peluang berikutnya hadir melalui aksi individu Ramon Tanque.

Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0 berkat gol semata wayang Patricio Matricardi.

