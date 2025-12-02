Gol Mo Salah Bawa Mesir Melaju ke Babak 16 Besar Piala Afrika 2025

jpnn.com -



JAKARTA - Tim Nasional Mesir mengalahkan Timnas Afrika Selatan 1-0 pada pertandingan kedua Grup B Piala Afrika 2025 di Stadion Adrar, Agadir, Jumat waktu setempat.

Gol tunggal yang dicetak Mohamed Salah mengantarkan timnya meraih kemenangan atas Afrika Selatan, dan membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Afrika 2025.

Catatan CAF, pada pertandingan ini Mo Salah mencetak gol kemenangan Mesir ke gawang Afrika Selatan melalui titik putih pada menit 45.

Mesir mampu mengemas kemenangan pada pertandingan ini, meski harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 45+2 setelah Mohamed Hany diganjar kartu merah oleh wasit.

Berkat kemenangan ini, Mesir memastikan diri lulus ke 16 besar setelah berada di peringkat pertama klasemen sementara Grup B Piala Afrika 2025 dengan enam poin dari dua pertandingan.

Di sisi lain, kekalahan membuat Afrika Selatan tertahan di posisi kedua klasemen sementara Grup B Piala Afrika 2025 dengan tiga poin dari dua laga.

Afrika Selatan memiliki kesempatan untuk lulus ke babak selanjutnya jika mampu mengemas kemenangan di pertandingan terakhir.