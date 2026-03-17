Gol Perdana Adam Alis di Persib Berujung Permintaan Maaf, Ada Apa?

jpnn.com - Adam Alis akhirnya mencatatkan gol pertamanya untuk Persib Bandung pada BRI Super League 2025/26.

Momen tersebut terjadi saat Maung Bandung menghadapi Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan ke-21 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026).

Gol itu menjadi momen spesial bagi Adam.

Namun, kegembiraan yang dia rasakan sempat diwarnai perasaan tidak enak hati karena selebrasi yang dilakukannya berlangsung di hadapan pendukung klub yang pernah dia bela.

Adam pun menyampaikan permohonan maaf kepada Borneo FC.

Eks pemain Bhayangkara FC itu mengaku selebrasi yang dilakukan di lapangan terjadi secara spontan karena terbawa suasana pertandingan.

"Ya alhamdulillah senang bisa balik ke sini dan bisa mencetak gol."

"Saya minta maaf juga untuk Borneo. Saya respek sama tim Borneo, tadi (selebrasi) spontan saya merayakan," jelasnya.