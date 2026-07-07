Gol Tunggal Mikel Merino Kirim Portugal dan CR7 Angkat Koper dari Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 – 04:34 WIB

jpnn.com - Spanyol melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan Portugal.

Berlaga di Dallas Stadium, Texas, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Luis de la Fuente menang dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang La Roja dicetak pemain pengganti Mikel Merino pada menit ke-90+1.

Gelandang Arsenal itu memanfaatkan umpan matang Ferran Torres untuk menaklukkan kiper Portugal Diogo Costa.

Kemenangan tersebut membawa Spanyol akan menghadapi pemenang laga Amerika Serikat kontra Belgia pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Hasil ini juga memperpanjang catatan impresif La Roja di Piala Dunia 2026. Hingga menembus delapan besar, Spanyol belum sekali pun kebobolan.

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Dalam lima pertandingan, gawang Spanyol yang dikawal Unai Simon masih belum mampu dibobol lawan.

Di kubu Portugal, kekalahan ini membuat Selecao das Quinas mengikuti raihan buruk mereka di Piala Dunia edisi 2010 dan 2018.