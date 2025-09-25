Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Golf Island PIK, Rumah Impian Berpemandangan Laut Jakarta

Kamis, 25 September 2025 – 10:06 WIB
Golf Island PIK, Rumah Impian Berpemandangan Laut Jakarta
Suasana salah satu sudut di Golf Island Pantai Indah Kapuk (PIK). Foto: Agung Sedayu Group

jpnn.com, JAKARTA - JAKARTA - Bayangkan sebuah pagi di tepi laut Jakarta dengan embusan angin sejuk dan pantulan sinar matahari dari permukaan air. Ketika Anda membuka pintu rumah, yang langsung terlihat adalah nuansa resor. 

Itulah pengalaman yang ditawarkan Golf Island Pantai Indah Kapuk (PIK), hunian eksklusif yang siap ditempati tanpa harus menunggu proses pembangunan panjang.

Golf Island yang berada di kawasan seluas ±303 hektare bukan sekadar kompleks perumahan. Salah satu mahakarya dari kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group itu berhasil mengubah garis pantai Jakarta Utara menjadi waterfront city berkelas dunia.

Dengan arsitektur modern dan lanskap yang dirancang elegan, Golf Island PIK menghadirkan definisi baru kenyamanan hidup di ibu kota.

Golf Island PIK, Rumah Impian Berpemandangan Laut Jakarta

Salah satu daya tarik terbesarnya ialah rumah siap huni, termasuk Tipe Palm (8x25) yang berisi 3+1 kamar tidur. Konsepnya modern, lapang, dan ideal bagi keluarga yang ingin segera menikmati kehidupan baru.

Golf Island PIK kami hadirkan untuk mereka yang ingin langsung menikmati rumah impian tanpa menunggu proses pembangunan,” ujar  Direktur Marketing PIK Lucia Aditjakra.

Di sekeliling rumah Golf Island PIK juga terdapat berbagai fasilitas berkelas dunia yang siap mendukung gaya hidup para penghuni. Mulai Batavia PIK, Pantjoran PIK, Central Market, By The Sea, hingga Sedayu Indo Golf, semuanya berjarak hanya beberapa menit dari klaster hunian.

Golf Island PIK adalah salah satu mahakarya dari kolaborasi ASG dan Salim Group yang mengubah garis pantai Jakarta Utara menjadi waterfront city kelas dunia.

