GOLF Promosikan Pariwisata Golf Kelas Dunia di World Expo 2025 Osaka

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Bali bukan hanya terkenal karena keindahan pariwisatanya, tetapi juga destinasi olahraga golf kelas dunia. Hal ini karena salah satu lapangan golf yang ada di sana, yakni New Kuta Golf di Bali dikenal menawarkan pengalaman bermain golf paling spektakuler di Asia.

Itu tidak lepas dari panorama alam dan tebing memukau yang menghadap langsung Samudra Hindia dan desain lapangan diakui dunia. Juga didukung berbagai fasilitas yang menawarkan kenyamanan bagi para penggemar golf di sana.

"Bagi wisatawan golf, Bali menawarkan lebih dari sekadar permainan. Ini destinasi di mana permainan golf berpadu dengan resor mewah, wellness retreat, fine dining, dan pantai yang memesona," kata Komisaris Utama PT Intra GolfLink Resorts Tbk (IDX: GOLF), Darma Mangkuluhur Hutomo, saat tampil sebagai pembicara kunci pada World Expo 2025 di Osaka, Jepang, dikutip Rabu (10/9).

Baca Juga: Masa Depan Golf Indonesia Lahir di Lapangan Pertama Asia Tenggara

Dia menyebutkan, salah satu lapangan yang dikelola perusahaannya, yaitu New Kuta Golf di Bali, membentang di atas lahan seluas 85 hektar, dengan 18-hole rancangan Ronald Fream (Golfplan USA) dan merupakan layout links style pertama di Indonesia.

Berada di tebing batu kapur yang memukau di Bukit Peninsula Bali, lapangan ini menyajikan pemandangan Samudra Hindia yang membentang luas. Salah satu signature hole dijuluki “The Cliff Hanger” yang terkenal dengan pemandangan laut 240 derajat.

Lapangan ini juga dilengkapi dengan clubhouse dan meetings room yang mampu mengakomodasi turnamen, pertemuan korporat, dan perayaan pribadi.

Baca Juga: Acara Turnamen Golf Kemerdekaan RI Resmi Dibatalkan

“Golf adalah inti dari perusahaan kami, dan segala sesuatu yang kami bangun di sekitarnya, baik resor, vila, maupun perhotelan dirancang untuk meningkatkan permainan golf itu sendiri dan gaya hidup yang melingkupinya,” ujarnya dihadapan para investor strategis Jepang yang hadir di World Expo 2025.

Darma juga mempromosilan keunggulan kompetitif Indonesia untuk menangkap peningkatan permintaan pariwisata golf mewah di Asia. Seraya memperkenalkan tiga lapangan flagship yang menjadi anchor portofolio GOLF yakni New Kuta Golf di Bali, Palm Hill Golf di Sentul, Jawa Barat, dan Black Rocks Golf di Belitung.