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Golfphoria 2026 Lebih Meriah, Bali International Golf Bidik Guinness World Records

Minggu, 26 Juli 2026 – 14:49 WIB
Golfphoria 2026 Lebih Meriah, Bali International Golf Bidik Guinness World Records - JPNN.COM
Golfphoria 2026 yang diikuti 312 peserta dengan pengalaman virtual di lapangan legendaris Royal Portrush Dunluce Links tampil lebih meriah dari edisi sebelumnya sembari menantikan hasil pengajuan Guinness World Records. Foto: Dokumentasi Bali International Golf

jpnn.com, BALI - Bali International Golf (BIG) kembali menghadirkan Golfphoria, turnamen tahunan yang telah menjadi salah satu event golf paling dinantikan di Bali.

Setelah sukses besar pada tahun sebelumnya, Golfphoria 2026 hadir lebih besar, lebih heboh, lebih seru, membuat turnamen ini terasa seperti festival dibanding kompetisi golf konvensional.

Hal ini menegaskan komitmen Bali International Golf untuk terus menghadirkan pengalaman golf yang berbeda setiap tahunnya.

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Tahun ini, Golfphoria mengusung tema Reggae, membawa nuansa santai dan penuh warna ke dalam olahraga golf yang selama ini dikenal formal dan eksklusif.

Diikuti 312 peserta, Golfphoria 2026 juga membawa misi besar untuk mencatatkan namanya dalam sejarah lewat pengajuan ke Guinness World Records.

Proses verifikasi rekor dunia tersebut masih berlangsung, dan hasil resminya diperkirakan diumumkan setelah pelaksanaan event usai.

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Ini menjadi kelanjutan dari tonggak tahun lalu.

Setelah mencatatkan Rekor MURI sebagai turnamen virtual golf dengan peserta terbanyak di Indonesia, seperti diberitakan sejumlah media nasional, dari Republika, Media Indonesia, hingga VIVA, Golfphoria melanjutkan ambisi yang konsisten menaik, yakni dari MURI menuju pengajuan Guinness World Record.

Golfphoria 2026: turnamen golf rasa festival di Bali International Golf, lebih meriah dan siap mencetak Guinness World Records

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TAGS   Golfphoria 2026  Bali International Golf  Golfphoria  turnamen golf   golf  Guinness World Records 
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