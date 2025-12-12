Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Golkar DKI Kunjungi-Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Mobil SPPG

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:11 WIB
Golkar DKI Kunjungi-Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Mobil SPPG - JPNN.COM
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar DKI Jakarta mengunjungi dan serahkan santunan untuk korban kecelakaan mobil SPPG. Foto: Dok. Golkar DKI

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bentuk respons cepat terhadap insiden kecelakaan mobil pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak belasan siswa SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, DPD Partai Golkar DKI Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban yang dirawat intensif.

Insiden tragis yang terjadi pada Kamis (11/12/2025), pukul 07.39 WIB, itu menyebabkan belasan siswa dan guru mengalami luka berat dan ringan.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar langsung menginstruksikan anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Utara untuk turun tangan membantu korban dan keluarga.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Dimaz Raditya menyambangi korban yang mengalami luka berat dan tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja yang berjumlah lima orang.

Dimaz menyerahkan santunan uang tunai dari Partai Golkar DKI Jakarta kepada masing-masing keluarga korban.

Bantuan tunai ini diberikan sebagai bentuk empati dari Partai Golkar untuk meringankan beban non-medis keluarga, mengingat biaya pengobatan seluruh korban telah ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca Juga:

"Saya berharap proses pemulihan korban berjalan cepat dan optimal. Mereka cepat bisa beraktivitas seperti biasanya," kata Dimaz.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Ramly HI Muhammad mengunjungi para korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilincing.

DPD Partai Golkar DKI Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban kecelakaan mobil SPPG di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Golkar  Golkar DKI  MBG  Mobil SPPG 
BERITA GOLKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp