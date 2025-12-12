Golkar DKI Kunjungi-Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Mobil SPPG

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bentuk respons cepat terhadap insiden kecelakaan mobil pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak belasan siswa SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, DPD Partai Golkar DKI Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban yang dirawat intensif.

Insiden tragis yang terjadi pada Kamis (11/12/2025), pukul 07.39 WIB, itu menyebabkan belasan siswa dan guru mengalami luka berat dan ringan.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar langsung menginstruksikan anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Utara untuk turun tangan membantu korban dan keluarga.

Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Dimaz Raditya menyambangi korban yang mengalami luka berat dan tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja yang berjumlah lima orang.

Dimaz menyerahkan santunan uang tunai dari Partai Golkar DKI Jakarta kepada masing-masing keluarga korban.

Bantuan tunai ini diberikan sebagai bentuk empati dari Partai Golkar untuk meringankan beban non-medis keluarga, mengingat biaya pengobatan seluruh korban telah ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Saya berharap proses pemulihan korban berjalan cepat dan optimal. Mereka cepat bisa beraktivitas seperti biasanya," kata Dimaz.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Ramly HI Muhammad mengunjungi para korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilincing.