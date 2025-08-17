Golkar DKI Peringati HUT ke-80 RI: Kerja Keras & Inovasi Cara Kader Teruskan Perjuangan

jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar DKI Jakarta menggelar upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi sayap dan hasta karya Golkar sebagai wujud persatuan.

Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.

"Kita meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang dengan darah, kini dengan cara kita melakukan kerja keras, inovasi, dan persatuan sebagai bentuk meneruskan perjuangan para pejuang kemerdekaan untuk cinta tanah air," katanya.

Ashraf Ali juga menyampaikan rasa syukur atas kontribusi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang dinilai telah banyak memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu, kinerja Golkar DKI di bawah kepemimpinan Ahmed Zaki Iskandar juga berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD dari 6 menjadi 10, dan DPR RI dari 1 menjadi 2.

Kemenangan Pilpres di wilayah DKI Jakarta juga menjadi bukti kerja keras kader Golkar sebagai pendukung.

Selain itu, Ashraf bersyukur atqs terpilihnya Zaki Iskandar secara aklamasi pada Musda untuk kembali memimpin Golkar DKI Jakarta priode 2025-2030.