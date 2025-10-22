Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Golkar Dukung Prabowo yang Bongkar Banyak Sistem Anti-Rakyat

Rabu, 22 Oktober 2025 – 16:15 WIB
Golkar Dukung Prabowo yang Bongkar Banyak Sistem Anti-Rakyat - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham di kantor partainya, Jakarta, Kamis (16/10). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham menyebutkan Presiden RI Prabowo Subianto membuat kebijakan yang tak sekadar administrasi teknis selama setahun memimpin Indonesia.

Kepala Negara, kata Idrus, membuat kebijakan yang menjadi bagian dari pembaruan mendasar terhadap sistem pengelolaan negara.

"Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa,” kata Idrus dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Baca Juga:

Eks Menteri Sosial (Mensos) itu mengatakan pemerintahan era Prabowo memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional yang sejalan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, kata Idrus, pemerintahan era Prabowo melakukan evaluasi serta pembongkaran terhadap praktik lama yang tidak mencerminkan nilai ideologis bangsa.

“Pak Prabowo tegas. Beliau tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat. Termasuk, di sektor energi dan sumber daya alam,” ujar dia.

Baca Juga:

Menurutnya, upaya membongkar sistem lama yang tak berpihak ke rakyat terlihat dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.

Idrus mengatakan Bahlil dalam beberapa bulan terakhir, mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi dengan memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, serta masyarakat daerah.

Waketum Golkar Idrus Marham menilai Presiden RI Prabowo banyak membuat kebijakan yang tak sekadar administrasi teknis selama setahun memimpin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Golkar  Prabowo  Prabowo Subianto  Idrus Marham 
BERITA GOLKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp