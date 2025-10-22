Golkar Dukung Prabowo yang Bongkar Banyak Sistem Anti-Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham menyebutkan Presiden RI Prabowo Subianto membuat kebijakan yang tak sekadar administrasi teknis selama setahun memimpin Indonesia.

Kepala Negara, kata Idrus, membuat kebijakan yang menjadi bagian dari pembaruan mendasar terhadap sistem pengelolaan negara.

"Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa,” kata Idrus dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Eks Menteri Sosial (Mensos) itu mengatakan pemerintahan era Prabowo memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional yang sejalan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, kata Idrus, pemerintahan era Prabowo melakukan evaluasi serta pembongkaran terhadap praktik lama yang tidak mencerminkan nilai ideologis bangsa.

“Pak Prabowo tegas. Beliau tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat. Termasuk, di sektor energi dan sumber daya alam,” ujar dia.

Menurutnya, upaya membongkar sistem lama yang tak berpihak ke rakyat terlihat dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.

Idrus mengatakan Bahlil dalam beberapa bulan terakhir, mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi dengan memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, serta masyarakat daerah.