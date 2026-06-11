Golkar Komitmen Memperkuat Peran Indonesia di Tingkat ASEAN

Kamis, 11 Juni 2026 – 12:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebut partainya berkomitmen menguatkan peran politik Indonesia di level regional setelah menghadiri ASEAN Future Forum (AFF) 2026 di Hanoi, Selasa (9/6).

Dave menyebut Golkar sebagai langkah awal bakal memperkuat kerja sama antarpartai di ASEAN yang menjadi instrumen strategis dalam diplomasi politik.

"Sejalan dengan pandangan Vietnam bahwa penguatan hubungan antarpartai merupakan kebutuhan untuk menjaga stabilitas kawasan," kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (11/6).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menyebutkan agenda AFF 2026 meneguhkan komitmen Golkar melaksanakan konsolidasi internal dan modernisasi.

Termasuk, kata Dave, menguatkan kaderisasi berbasis merit, digitalisasi komunikasi politik, serta adaptasi terhadap isu lintas batas seperti energi dan teknologi.

"Golkar menekankan posisi Indonesia dalam geopolitik regional melalui strategi diplomasi ekuidistan," ujarnya.

Dave mengatakan AFF 2026 dalam konteks narasi yang berkembang, dipakai Golkar untuk membangun diplomasi berbasis masyarakat.

Golkar berkomitmen menjaga keseimbangan geopolitik melalui strategi ekuidistan yang memperkuat peran Indonesia di ASEAN," katanya.