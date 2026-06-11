Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Golkar Komitmen Memperkuat Peran Indonesia di Tingkat ASEAN

Kamis, 11 Juni 2026 – 12:54 WIB
Golkar Komitmen Memperkuat Peran Indonesia di Tingkat ASEAN - JPNN.COM
Ketua DPP Golkar Dave Laksono (dua dari kiri) saat hadir acara ASEAN Future Forum (AFF) 2026 di Hanoi, Selasa (9/6). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebut partainya berkomitmen menguatkan peran politik Indonesia di level regional setelah menghadiri ASEAN Future Forum (AFF) 2026 di Hanoi, Selasa (9/6).

Dave menyebut Golkar sebagai langkah awal bakal memperkuat kerja sama antarpartai di ASEAN yang menjadi instrumen strategis dalam diplomasi politik.

"Sejalan dengan pandangan Vietnam bahwa penguatan hubungan antarpartai merupakan kebutuhan untuk menjaga stabilitas kawasan," kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (11/6).

Baca Juga:

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menyebutkan agenda AFF 2026 meneguhkan komitmen Golkar melaksanakan konsolidasi internal dan modernisasi.

Termasuk, kata Dave, menguatkan kaderisasi berbasis merit, digitalisasi komunikasi politik, serta adaptasi terhadap isu lintas batas seperti energi dan teknologi.

"Golkar menekankan posisi Indonesia dalam geopolitik regional melalui strategi diplomasi ekuidistan," ujarnya.

Baca Juga:

Dave mengatakan AFF 2026 dalam konteks narasi yang berkembang, dipakai Golkar untuk membangun diplomasi berbasis masyarakat.

Golkar berkomitmen menjaga keseimbangan geopolitik melalui strategi ekuidistan yang memperkuat peran Indonesia di ASEAN," katanya.

Hadiri AFF 2026 di Hanoi, Golkar tekankan diplomasi ekuidistan untuk jaga keseimbangan geopolitik dan stabilitas kawasan ASEAN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Golkar  ASEAN  Dave Laksono  Partai Golkar 
BERITA GOLKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp