JPNN.com - Politik - Parpol

Golkar Menonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

Minggu, 31 Agustus 2025 – 18:40 WIB
Anggota DPR RI Adies Kadir. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR Fraksi Partai Golkar.  Penonaktifkan Adies Kadir tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 31 Agustus 2025.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji.

"Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025," demikian surat dari DPP Golkar seperti dikutip Minggu (31/8).

DPP Partai Golkar dalam surat menyatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan menjadikan aspirasi rakyat sebagai perjuangan partainya. "Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar," demikian pernyataan partai.

DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah rakyat saat demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025.

"Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar," demikian pernyataan partai tersebut.

Beberapa partai pada Minggu (31/8) ini telah menonaktifkan sejumlah legislator DPR RI setelah demonstrasi 25 dan 28 Agustus 2025.

NasDem tercatat menonaktifkan dua legislator, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sebagai anggota DPR RI.

Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.

