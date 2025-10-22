Golkar Pastikan Panggil Pihak-Pihak Pelapor Ujaran Kebencian Terhadap Bahlil
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar buka suara terkait kadernya yang melaporkan ke polisi terkait ujaran kebencian terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji menegaskan pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang membuat laporan polisi tersebut, sebab hal itu bukan arahan dari DPP.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji memastikan bahwa tidak ada arahan dari DPP Partai Golkar untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Dia pun ingin mengetahui maksud dari para pihak-pihak tersebut yang melaporkan ke polisi.
"Kami tidak tahu ya teman-teman, anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan," kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pihaknya akan berdiskusi dengan pihak-pihak pelapor itu karena mereka berinisiatif sendiri.
Terlepas dari persoalan itu, menurut dia, seluruh pihak berkewajiban untuk menjaga ruang publik agar terhindar dari fitnah, rasisme, hoaks, hingga framingjahat.
"Saya jamin enggak, enggak ada (arahan)," katanya.
Sebelumnya, sejumlah kelompok melaporkan akun-akun media sosial ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian terhadap Bahlil Lahadalia.