Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Golkar Pastikan Panggil Pihak-Pihak Pelapor Ujaran Kebencian Terhadap Bahlil

Rabu, 22 Oktober 2025 – 20:58 WIB
Golkar Pastikan Panggil Pihak-Pihak Pelapor Ujaran Kebencian Terhadap Bahlil - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar buka suara terkait kadernya yang melaporkan ke polisi terkait ujaran kebencian terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji menegaskan pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang membuat laporan polisi tersebut, sebab hal itu bukan arahan dari DPP.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji memastikan bahwa tidak ada arahan dari DPP Partai Golkar untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Dia pun ingin mengetahui maksud dari para pihak-pihak tersebut yang melaporkan ke polisi.

Baca Juga:

"Kami tidak tahu ya teman-teman, anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan," kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya akan berdiskusi dengan pihak-pihak pelapor itu karena mereka berinisiatif sendiri.

Terlepas dari persoalan itu, menurut dia, seluruh pihak berkewajiban untuk menjaga ruang publik agar terhindar dari fitnah, rasisme, hoaks, hingga framingjahat.

Baca Juga:

"Saya jamin enggak, enggak ada (arahan)," katanya.

Sebelumnya, sejumlah kelompok melaporkan akun-akun media sosial ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian terhadap Bahlil Lahadalia.

Partai Golkar buka suara terkait kadernya yang melaporkan ke polisi terkait ujaran kebencian terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Golkar  Bahlil Lahadalia  ujaran kebencian  ujaran kebencian terhadap Bahlil 
BERITA GOLKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp