JPNN.com - Politik

Golkar Raih Penghargaan KWP Award 2026, Bukti Fokus pada Kedaulatan Energi

Kamis, 16 April 2026 – 19:13 WIB
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji (kiri) menerima Penghargaan KWP Award 2026. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPR RI meraih penghargaan KWP Award 2026 sebagai fraksi yang peduli terhadap penguatan kedaulatan energi.

Kategori itu diberikan karena Fraksi Golkar dianggap paling vokal dalam memperkuat kedaulatan energi Tanah Air.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

"Pertama, terima kasih pada KWP. Kami diberi dua penghargaan sebagai fraksi," kata Sarmuji seusai menerima penghargaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Dia menegaskan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan fokus dan kontribusi Fraksi Golkar dalam isu strategis nasional, khususnya di sektor energi.

"Kami diberi penghargaan fraksi yang peduli pada kedaulatan energi," ucapnya.

Menurutnya, penghargaan yang diterima menjadi bukti bahwa kerja-kerja Parlemen yang dilakukan selama ini mendapat pengakuan dari publik, khususnya melalui penilaian jurnalis Parlemen.

"Memang kedua-duanya relevan dan tentu kami merasa terhormat atas penghargaan dari KWB karena penghargaan ini mencerminkan kerja-kerja yang sudah kami lakukan di Parlemen," ucapnya.

