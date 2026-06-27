Golkar Sanksi Kader yang Memposting Persoalan Internal di Medsos

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Etik Partai Golkar menggelar sidang etik atas pelanggaran etik anggota dan kader partai yang memposting narasi, video, serta gambar di media sosial yang dinilai mencemarkan nama baik Dewan Etik dan partai.

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta menyampaikan anggota yang disidang atas pelanggaran etik adalah Deni Hegar, Muhammad Akbar, dan Ahlan Wilmana. Ketiganya merupakan anggota Golkar Provinsi Sumatera Selatan.

Sidang etik terhadap Deni Hegar dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Sementara itu, sidang etik terhadap Muhammad Akbar dan Ahlan Wilmana dilakukan pada 22 Juni 2026, 24 Juni 2026, serta 26 Juni 2026 sebagai sidang pengambilan putusan.

Sidang etik dipimpin oleh Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta bersama para Hakim Etik, yakni Deding Ishak, Syamsul Bachri, Faisal Haris, Anthon Sihombing, Marlinda Irwanti, Ilyas Indra, Muchtar Herman Putra, serta para panitera Dewan Etik di Ruang Sidang Dewan Etik.

Ketiga anggota Partai Golkar tersebut diketahui memposting gambar, video, dan narasi di berbagai media sosial yang berkaitan dengan Dewan Etik dan partai.

Hal tersebut dinilai berdampak pada pencemaran nama baik, menurunkan harkat dan martabat partai, serta menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Partai Golkar dan Ketua Umum.

"Sebagai kader partai, setiap anggota seharusnya memahami kewajiban untuk menjaga marwah, harkat, dan martabat Partai Golkar. Sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai tentang Disiplin Organisasi, serta Kode Etik Partai Golkar , penyampaian persoalan internal ke ruang publik merupakan hal yang dilarang. Setiap persoalan internal telah memiliki mekanisme penyelesaian sesuai aturan partai," kata Mohammad Hatta, Jumat, 26 Juni 2026.

Dalam persidangan Dewan Etik, ketiga anggota tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindakan tercela dan melanggar prinsip partai, yaitu Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).