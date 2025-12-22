Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Legislator PDIP: Kami Masih Mengkaji Pilihan Terbaik

Senin, 22 Desember 2025 – 18:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Giri Ramanda Nazaputra Kiemas menyebutkan parpolnya masih melakukan penelitian menyikapi wacana pilkada melalui DPRD.

Hal demikian dikatakan Giri demi menyikapi usul Golkar yang ingin pelaksanaan pilkada melalui mekanisme di DPRD.

"PDI Perjuangan sampai hari ini masih mengkaji pilihan-pilihan yang terbaik bagi demokrasi di negeri ini," kata dia melalui layanan pesan, Senin (22/12).

Namun, Giri berharap keterlibatan publik tidak berkurang dalam memilih pemimpin daerah dengan apapun metode pilkada yang digunakan.

"Harapan kami, apa pun pilihan metode demokrasinya, keterlibatan publik tetap dikedepankan, agar kepala daerah akan senantiasa bekerja untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.

"Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).

Selain pemilihan tak langsung, Golkar dalam Rapimnas juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan.