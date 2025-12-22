Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Said PDIP Singgung Selera Politik Sesaat

Senin, 22 Desember 2025 – 18:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut perlu kajian mendalam mewujudkan wacana pilkada melalui DPRD dari sebelumnya pemilihan secara langsung.

Hal demikian dikatakan Said demi menyikapi usul Golkar yang ingin pelaksanaan pilkada melalui mekanisme di DPRD.

"Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat," kata Said melalui layanan pesan, Senin (22/12).

Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan kajian mendalam menjadi penting dibuat agar kebijakan yang dibuat menjawab akar masalah dan aspirasi publik.

Said menyadari pilkada secara langsung seperti dilakukan saat ini menghadirkan sejumlah masalah.

Semisal, ongkos tinggi dikeluarkan kandidat.

Namun, dia mengatakan masalah ongkos tinggi dalam pelaksanaan pilkada tidak serta merta diselesaikan melalui pemilihan lewat DPRD.

"Itu jumping conlucsion," ujar Said.