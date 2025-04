Gong Myung Kembali, Vidio Suguhkan Drama Korea Way Back Love

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali April 2025, Vidio siap menayangkan drama Korea terbaru berjudul Way Back Love.

Drama tersebut menjadi sorotan utama karena menandai kembalinya aktor populer Gong Myung ke layar kaca setelah menyelesaikan wajib militer.

Way Back Love juga menjadi proyek akting pertamanya untuk serial drama setelah terakhir kali membintangi Lovers of the Red Sky (2021) empat tahun lalu.

Diadaptasi dari novel Naega Jookki Iljooil Jeon karya Seo Eun-Chae, yang lebih dikenal dengan judul A Week Before I Die, drama itu menghadirkan kisah emosional yang menyentuh tentang kehidupan, cinta, dan kesempatan kedua.

Antusiasme terhadap drama tersebut pun makin tinggi, karena Way Back Love terpilih sebagai salah satu karya yang diundang ke Busan International Film Festival ke-29 pada 2024.

Selain itu, Way Back Love juga menjadi debut drama bagi sutradara Choi Ha-Na, yang sebelumnya sukses menarik perhatian lewat film More Than Family (2020)

Way Back Love mengisahkan perjalanan emosional Jung Hee-Wan (Kim Min-Ha), seorang wanita berusia 24 tahun yang telah kehilangan semangat hidup dan memilih mengisolasi diri dari dunia luar.

Dia menjalani hari-hari dengan kebosanan dan tanpa arah, seakan menyerah pada kehidupannya sendiri.