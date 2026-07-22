Gong Yoo Bakal Sapa Penggemar di Indonesia, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, JAKARTA - Kabar yang telah lama dinantikan oleh para penggemar aktor asal Korea Selatan, Gong Yoo, akhirnya bakal menjadi kenyataan.

Pasalnya, Gong Yoo dipastikan akan menggelar fan meeting perdananya di Indonesia lewat 2026 GONG YOO ASIA FANMEETING TOUR: The Long Take.

Kabar gembira itu dibagikan oleh promotor Three Mountains Ave melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahan terbarunya diketahui bahwa fan meeting Gong Yoo itu bakal diadakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 17 Oktober 2026.

"Every unforgettable story deserves a longer moment. Step into THE LONG TAKE and spend an unforgettable time with Gong Yoo (Setiap kisah yang tak terlupakan layak mendapatkan waktu yang lebih lama."

"Masuklah ke THE LONG TAKE dan habiskan waktu yang tak terlupakan bersama Gong Yoo)," tulis Three Mountains Ave melalui akun resminya di Instagram, dikutip Rabu (22/7).

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Ini bakal menjadi fan meeting resmi pertama aktor 47 tahun tersebut di Indonesia.

Sejauh ini, Gong Yoo belum pernah menggelar fan meeting di Indonesia.