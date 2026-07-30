Good News, Ada Transum HC2 Rute PIK2 - Dukuh Atas Mulai 3 Agustus

jpnn.com, JAKARTA - Mobilitas masyarakat dari kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menuju pusat Jakarta bakal kian mudah.

Mulai 3 Agustus 2026, layanan transportasi umum atau transum Hub Connector (HC2) bakal melayani rute PIK2 - Dukuh Atas.

Layanan tersebut akan beroperasi khusus pada hari kerja dengan rute PIK2 di Tangerang, Banten, menuju Dukuh Atas di Jakarta Pusat. Jalurnya melalui koridor Jalan HR Rasuna Said.

Kehadiran HC2 akan memberikan pilihan transportasi langsung menuju salah satu kawasan transit terbesar di Jakarta yang terkoneksi dengan MRT, LRT, KRL, Airport Rail Link, dan jaringan Transjakarta.

Operator HC2 menetapkan tarif Rp20 ribu per penumpang untuk setiap perjalanan. Namun, masyarakat dapat mencoba layanan tersebut secara cuma-cuma selama masa free trial pada 3 hingga 7 Agustus 2026.

Bus HC2 melayani empat kali keberangkatan dari masing-masing titik setiap hari kerja. Dari PIK 2 tersedia jadwal keberangkatan pukul 06.00 WIB, 08.00 WIB, 18.00 WIB, dan 19.00 WIB.

Adapun jadwal keberangkatan dari Dukuh Atas dimulai pukul 06.30 WIB, 07.30 WIB, 17.30 WIB, serta 19.30 WIB.

Selain menghubungkan dua kawasan, HC2 juga melayani sejumlah titik pemberhentian strategis, mulai dari Shelter PIK2, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Pasir Putih, Tzu Chi, PIK Avenue, hingga kawasan bisnis Mega Kuningan, Setiabudi, Departemen (Kementerian) Kesehatan, dan Dukuh Atas.