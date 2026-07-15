Google Cloud Dorong Akselerasi Implementasi AI Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Berangkat dari pergeseran pendekatan dari cloud first menuju AI ready, Google Cloud memperluas upaya untuk membantu organisasi di Indonesia untuk menjalankan kerja AI.

Country Director Google Cloud Karim Siregar menyampaikan perusahaan memiliki visi membantu organisasi mempercepat transformasi agentic AI, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengoptimalkan kinerja operasional, hingga menghadirkan pengalaman end-user yang makin personal.

Di sisi lain, tetap memastikan keamanan yang kuat, cost predictability, dan tata kelola yang baik.

Hal itu diungkapkan Karim dalam acara Indonesia Leaders’ Connect 2026 di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (15/7).

“Di era agentic AI, salah satu tolak ukur penting bagi kapabilitas engineering adalah kemampuan untuk menghadirkan solusi dalam skala Indonesia yang sesungguhnya,” kata Karim Siregar.

Karim menilai dengan jutaan pengguna yang mengutamakan perangkat mobile dan tersebar dari pusat metropolitan hingga kota tier-2 dan tier-3, Indonesia menjadi pasar yang benar-benar menguji kemampuan dalam menangani volume dan kompleksitas.

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Google Cloud menawarkan AI stack terpadu dan platform Gemini Enterprise yang powerful untuk menghilangkan beban integrasi dari sistem yang terfragmentasi, sehingga membantu perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia memodernisasi infrastruktur lama.

“Mengelola tokenomics dengan lebih terukur, serta mengukur autonomous agents secara aman dari tahap eksperimen ke produksi dengan ROI yang nyata,” ujar Karim.