Google Memperbarui Android Auto, Ini Fitur Anyarnya

Sabtu, 30 Mei 2026 – 22:16 WIB
Car entertainment by Android Auto. Foto: google

jpnn.com - Google terus menyempurnakan Android Auto demi memberikan pengalaman berkendara yang lebih praktis dan nyaman.

Kali ini, Google menghadirkan pembaruan yang memudahkan pengguna berpindah aplikasi audio tanpa perlu membuka satu per satu layanan yang digunakan.

Fitur anyar tersebut mulai ditemukan pada Android Auto beta versi 17.0.162144.

Melalui pembaruan itu, pengguna dapat beralih antaraplikasi musik, radio internet, maupun podcast hanya dengan menggeser tampilan kartu atau cards yang muncul di layar head unit kendaraan.

Kartu tersebut menampilkan aplikasi media yang aktif dan terpasang di perangkat.

Dengan begitu, pengguna bisa langsung berpindah dari satu layanan audio ke layanan lainnya tanpa harus masuk ke masing-masing aplikasi terlebih dahulu.

Kehadiran fitur itu menjadi salah satu perubahan yang cukup signifikan bagi Android Auto.

Pasalnya, pada versi stabil yang saat ini digunakan secara luas, proses perpindahan aplikasi media masih tergolong kurang praktis.

TAGS   Google  Android  Android Auto  Google Android Auto 
