Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Google Photos Kini Dilengkapi Fitur Video Remix

Sabtu, 11 Juli 2026 – 13:42 WIB
Google Photos Kini Dilengkapi Fitur Video Remix - JPNN.COM
Google Photos dapat fitur baru. Ilustrasi logo Google. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Google kembali menambah kemampuan kecerdasan artifisial (AI) ke dalam layanannya.

Kali ini, perusahaan teknologi tersebut mengenalkan fitur baru bernama Video Remix di Google Photos.

Fitur baru memungkinkan pengguna mengubah potongan video biasa menjadi lebih menarik hanya dengan beberapa ketukan.

Baca Juga:

Proses penyuntingan dilakukan langsung melalui Google Photos, tanpa membutuhkan perangkat lunak khusus.

Video Remix didukung model AI Gemini Omni yang diklaim mampu mengolah berbagai jenis input menjadi kreasi baru.

Pengguna dapat menemukan fitur tersebut melalui tab Create di Google Photos.

Baca Juga:

Kemampuannya cukup beragam. Pengguna bisa memperbaiki pencahayaan pada video yang gelap, mengganti latar belakang, hingga memberikan sentuhan artistik seperti efek cat air, lukisan cat minyak, atau sketsa.

“Sekarang, dengan Video Remix di Google Photos, Anda dapat mengubah video biasa menjadi momen yang layak dibagikan hanya dengan beberapa ketukan,” kata Google dalam keterangan resminya.

Google kembali menambah kemampuan kecerdasan artifisial (AI) ke dalam layanannya yaitu Video Remix di Google Photos.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Google  Google Photos  video remix  fitur video remix di google photos 
BERITA GOOGLE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp