GoPay Bersama MOKA dan PLN Bantu UMKM Kembangkan Usaha di Bulan Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - GoPay dan MOKA berkolaborasi dengan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melalui Hub UMK Jakarta Raya menggelar talkshow edukatif bertajuk Pintar Bareng.

Mengusung tema Growing Through Collaboration UMKM Connect, program ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi finansial guna mempermudah pengelolaan transaksi dan keuangan sekaligus membantu UMKM membangun produk yang memiliki nilai cerita, serta daya saing yang lebih kuat di pasar.

Talkshow Pintar Bareng menghadirkan pelaku usaha inspiratif sebagai narasumber, di antaranya Founder Rumah Batik Palbatu, Budi Dwi Hariyanto, Owner Ichinogami, Putri Ayu Pratami, dan Owner Nusaibah Herbs and Spices, Hariyani.

Para narasumber berbagi pengalaman dalam membaca peluang pasar pada bulan Ramadan dan menjelang IdulFitri, strategi pengembangan merek, serta cara memperkuat identitas produk agar lebih kompetitif.

Tak hanya itu, peserta pun diajak memahami pentingnya memaksimalkan teknologi finansial untuk mempermudah pengelolaan transaksi dan keuangan.

Melalui aplikasi GoPay Merchant serta sistem kasir MOKA, pelaku UMKM dapat mengelola penjualan, stok, hingga laporan keuangan secara real-time, sehingga operasional bisnis menjadi lebih efisien selama momentum Ramadan dan Lebaran.

“Kami melihat Ramadan sebagai periode penting bagi para UMKM, dan kolaborasi GoPay, UMK PLN dan MOKA yang diwujudkan dalam program Pintar Bareng ini diharapkan dapat membantu UMKM menangkap peluang yang ada untuk pengembangan usaha secara optimal," ujar Head of GoPay Merchants, Haryanto Tanjo.

Haryanto menuturkan kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendukung serta memaksimalkan potensi UMKM Indonesia.