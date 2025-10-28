GoPay Bersama Telkomsel Luncurkan Dua Produk Inovatif

jpnn.com, JAKARTA - GoPay dan Telkomsel meluncurkan dua produk digital inovatif guna menghadirkan nilai tambah bagi pengguna.

Inovasi yang diluncurkan yakni eSIM SIMPATI GoPay sebagai eSIM co-branded pertama yang tersedia di aplikasi GoPay, dan Telkomsel Wallet by GoPay yakni fitur dompet digital terbaru dalam aplikasi MyTelkomsel.

Kedua produk dirancang untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih praktis, aman, dan menyatu dalam satu ekosistem digital yang saling melengkapi sehingga memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna.

“Peluncuran dua produk ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman yang seamless bagi pengguna aplikasi GoPay dan MyTelkomsel. Mulai dari pembelian eSIM hingga pengelolaan transaksi digital, semuanya dapat dilakukan dalam satu aplikasi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung inklusi keuangan melalui inovasi yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ujar Sudhanshu Raheja, Presiden Direktur GoTo Financial.

Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo menyampaikan kolaborasi antara Telkomsel dan GoPay, terus melahirkan berbagai inovasi yang tidak hanya memperkuat daya saing masing- masing perusahaan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap layanan konektivitas dan transaksi digital yang inklusif.

"Dengan integrasi antara jaringan unggulan Telkomsel dan solusi keuangan digital dari GoPay, kami menghadirkanpengalaman digital yang makin terhubung, aman, dan efisien bagi masyarakat," tutur Stanislaus.

Sebagai eSIM co-branding pertama antara GoPay dan Telkomsel, SIMPATI GoPay, kini tersedia melalui aplikasi GoPay.

Kolaborasi inovatif ini menghadirkan pengalaman digital yang seamless, mulai dari pembelian, aktivasi, hingga pengelolaan layanan.