GoPay Hadirkan Kartu Ucapan Ulang Tahun, Bisa Dibagikan ke Medsos

jpnn.com, JAKARTA - GoPay menghadirkan fitur kartu ucapan ulang tahun yang dipersonalisasi bagi pelanggan di hari ulang tahun mereka.

Head of Design & Research GoPay, Manu Akash mengatakan fitur ini merupakan bagian dari upaya GoPay untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal, berkesan, dan menyenangkan bagi pengguna.

Kartu ucapan spesial dari GoPay akan muncul di halaman utama aplikasi tepat di hari ulang tahun pengguna.

Setelah dibuka, pengguna bisa menikmati pengalaman interaktif seperti meniup lilin digital dan membagikan kartu ucapan tersebut ke berbagai platform media sosial.

Manu Akash menuturkan pihaknya meyakini hubungan dengan pengguna tidak hanya dibangun melalui transaksi, tetapi juga melalui perayaan momen-momen bermakna seperti hari ulang tahun.

"Kami terus berinovasi menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan pengguna, termasuk untuk merayakan hari ulang tahun. Melalui fitur kartu ucapan ulang tahun di aplikasi GoPay, kami memberikan sentuhan personal yang membuat momen ulang tahun pengguna terasa lebih berkesan. Kami berharap pengalaman sederhana ini dapat memperkuat posisi GoPay sebagai teman keseharian pengguna, tidak hanya saat bertransaksi tetapi juga dalam momen-momen yang bermakna," ujarnya.

Kartu ucapan ulang tahun ini tersedia bagi seluruh pengguna yang telah melakukan verifikasi akun dan identitas sehingga menjadi akun GoPay Plus.

Berikut cara menikmati fitur kartu ultah: