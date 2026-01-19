GoPay Merchant Hadirkan Solusi Bagi UMKM Untuk Kelola Keuangan Jadi Lebih Mudah

jpnn.com, JAKARTA - GoPay Merchant hadir sebagai solusi digital yang membantu pelaku UMKM mengelola keuangan bisnis dengan lebih mudah dan praktis.

Tidak hanya sebagai alat pembayaran non-tunai melalui QRIS, GoPay Merchant juga mendukung pencatatan transaksi otomatis untuk memantau pemasukan dan arus kas secara real-time.

Pasalnya, banyak pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, seperti mencampur dana pribadi dan bisnis, tidak mencatat transaksi secara rutin, serta kesulitan memantau arus kas harian.

"Pengelolaan dana usaha memiliki peran penting bagi para UMKM dalam memahami kondisi usaha yang dijalani. Melalui GoPay Merchant, kami membantu pelaku usaha mencatat transaksi secara otomatis sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha," ujar Head of Corporate Affairs GoPay, Audrey P. Petriny.

Audrey menambahkan, selain laporan penjualan otomatis, aplikasi GoPay Merchant menawarkan pendaftaran QRIS instan.

"Biaya transaksi 0% untuk nominal tertentu, pencairan dana yang cepat dan fleksibel, notifikasi transaksi real-time lewat GoPay Spiker, serta akses ke layanan keuangan tambahan seperti pinjaman modal usaha," terang dia.

Aplikasi GoPay Merchant tersedia dan dapat diunduh di Google Play Store atau App Store.