GoPay Mudahkan Pemudik Untuk Beli Tiket Transportasi

jpnn.com, JAKARTA - GoPay memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman di masa Lebaran ini.

Melalui fitur “Transport & Travel” di aplikasi GoPay, pengguna kini dapat membeli tiket pesawat, bus AKAP, hingga kapal penyebrangan langsung dalam satu aplikasi.

Melalui fitur ini, pengguna tidak perlu berpindah ke aplikasi lain karena seluruh proses dilakukan secara terintegrasi di dalam aplikasi GoPay.

Pengguna dapat mengecek jadwal keberangkatan, memilih kursi, melakukan pembayaran, hingga memantau status pemesanan secara langsung.

Integrasi ini memberikan pengalaman pembelian tiket yang lebih sederhana dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tengah mempersiapkan perjalanan mudik.

“Sebagai bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, GoPay terus berupaya menghadirkan fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Salah satunya adalah fitur ‘Transport & Travel’ yang memungkinkan pengguna untuk membeli tiket transportasi antar kota lebih praktis cukup lewat satu aplikasi GoPay," ujar Kelvin Timotius, Head of GoPay Wallet.

Baca Juga: Jamkrindo Berangkatkan Peserta Mudik Gratis BUMN 2026

Fitur ini merupakan hasil kolaborasi lintas perusahaan yang mengintegrasikan layanan pembelian tiket ke dalam aplikasi GoPay.

Beberapa mitra yang terlibat antara lain tiket.com untuk pembelian tiket pesawat, DAMRI dan redBus untuk layanan bus antar kota antar provinsi (AKAP), serta PELNI untuk perjalanan kapal penyebrangan.