Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

GoPay Siap Bagi-bagi Cashback dan THR Selama Ramadan, Cus Ikutan!

Selasa, 24 Februari 2026 – 14:36 WIB
GoPay Siap Bagi-bagi Cashback dan THR Selama Ramadan, Cus Ikutan! - JPNN.COM
Transaksi lewat aplikasi GoPay Merchant (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, MALANG - Amazing Malang bersama dengan GoPay menghadirkan Go Go Glow, event beauty dan lifestyle untuk generasi muda yang digelar pada 27 & 28 Februari - 1 Maret 2026 di Malang Creative Center.

Go Go Glow dirancang sebagai ruang eksplorasi dan hiburan bagi Gen Z Malang dengan konsep experience yang menggabungkan beauty, komunitas, dan lifestyle dalam satu rangkaian kegiatan.

Didukung oleh GoPay, pengunjung mendapat berbagai keuntungan eksklusif selama acara.

Baca Juga:

Setiap transaksi menggunakan QRIS GoPay berkesempatan mendapatkan cashback dengan total nilai jutaan rupiah.

Selain itu, menjelang waktu berbuka, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan THR dalam bentuk saldo GoPay, serta hadiah menarik untuk kategori Top Spender.

Head of Product Marketing GoPay Wallet, Rudy Tantyo Setiawan, menjelaskan event Go Go Glow diharapkan dapat menjadi wadah positif, kreatif dan inspiratif bagi Gen Z khususnya pada bulan Ramadan.

Baca Juga:

“Ramadan selalu menjadi momen spesial untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Melalui kolaborasi dengan Amazing Malang di Go Go Glow, GoPay ingin menghadirkan suatu event yang dapat menginspirasi Gen Z. Di samping itu, GoPay juga menghadirkan pengalaman transaksi non-tunai yang lebih praktis, aman, dan rewarding bagi generasi muda," tutur Rudy.

"Kami berharap kehadiran QRIS GoPay dengan berbagai keuntungan eksklusif dapat menambah semarak acara sekaligus mendukung gaya hidup digital Gen Z Malang," imbuhnya.

Selain itu, menjelang waktu berbuka, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan THR dalam bentuk saldo GoPay, serta hadiah menarik untuk kategori Top Spender.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GoPay  Gojek  THR  Ramadan  promo cashback  QRIS GoPay 
BERITA GOPAY LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp