GoPay Siap Bagi-bagi Cashback dan THR Selama Ramadan, Cus Ikutan!

jpnn.com, MALANG - Amazing Malang bersama dengan GoPay menghadirkan Go Go Glow, event beauty dan lifestyle untuk generasi muda yang digelar pada 27 & 28 Februari - 1 Maret 2026 di Malang Creative Center.

Go Go Glow dirancang sebagai ruang eksplorasi dan hiburan bagi Gen Z Malang dengan konsep experience yang menggabungkan beauty, komunitas, dan lifestyle dalam satu rangkaian kegiatan.

Didukung oleh GoPay, pengunjung mendapat berbagai keuntungan eksklusif selama acara.

Setiap transaksi menggunakan QRIS GoPay berkesempatan mendapatkan cashback dengan total nilai jutaan rupiah.

Selain itu, menjelang waktu berbuka, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan THR dalam bentuk saldo GoPay, serta hadiah menarik untuk kategori Top Spender.

Head of Product Marketing GoPay Wallet, Rudy Tantyo Setiawan, menjelaskan event Go Go Glow diharapkan dapat menjadi wadah positif, kreatif dan inspiratif bagi Gen Z khususnya pada bulan Ramadan.

“Ramadan selalu menjadi momen spesial untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Melalui kolaborasi dengan Amazing Malang di Go Go Glow, GoPay ingin menghadirkan suatu event yang dapat menginspirasi Gen Z. Di samping itu, GoPay juga menghadirkan pengalaman transaksi non-tunai yang lebih praktis, aman, dan rewarding bagi generasi muda," tutur Rudy.

"Kami berharap kehadiran QRIS GoPay dengan berbagai keuntungan eksklusif dapat menambah semarak acara sekaligus mendukung gaya hidup digital Gen Z Malang," imbuhnya.