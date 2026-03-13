GoPay Spiker Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Suara Notifikasi, Transaksi Makin Aman & Seru

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi GoPay kini menghadirkan lebih banyak pilihan suara notifikasi di perangkat GoPay Spiker untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi merchant dan juga pelanggan saat bertransaksi.

GoPay Spiker adalah alat suara notifikasi pembayaran QRIS yang dihadirkan bagi pengguna aplikasi GoPay Merchant untuk memastikan keamanan transaksi.

Ketika pelanggan melakukan pembayaran melalui QRIS, maka GoPay Spiker langsung memberikan suara notifikasi kepada merchant bahwa pembayaran telah diterima.

“Merchant yang selama ini menggunakan GoPay Spiker, ingin suara notifikasi yang lebih dekat dengan karakter mereka dan pelanggan. Ada yang ingin sentuhan lokal, ada yang ingin vibes modern, ada juga yang ingin suara pria atau perempuan yang baru. Kami mendengarkan masukan itu dan membuatnya jadi kenyataan," ujar Head of GoPay Merchants, Haryanto Tanjo.

"Beberapa pilihan suara yang kini sudah tersedia dan dapat digunakan merchant antara lain suara “Pakde Slamet”, lalu suara “Ci Amoy” dan suara “Adit Jaksel” serta suara “Kak Laras” yang telah diperbaharui. Kehadiran semuanya diharapkan dapat menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih akrab, sekaligus tetap informatif," imbuhnya.

Fitur suara terbaru ini tersedia bagi para pengguna GoPay Spiker terbaru.

Untuk memilih suara yang sesuai, pengguna dapat memilih ketika melakukan pemesanan GoPay Spiker lewat aplikasi GoPay Merchant.

Merchant cukup memilih preferensi suara yang diinginkan, dan GoPay Spiker akan otomatis menyesuaikan.