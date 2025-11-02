Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Gorilla Biscuits Dipastikan Tampil di Hammersonic 2026

Minggu, 02 November 2025 – 09:09 WIB
Gorilla Biscuits Dipastikan Tampil di Hammersonic 2026 - JPNN.COM
Gorilla Biscuits, band hardcore legendaris asal New York. Foto: Instagram/hammersonicfest

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore legendaris asal New York, Gorilla Biscuits dipastikan akan tampil di Indonesia, tepatnya dalam Hammersonic Festival 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh promotor Hammersonic 2026, Ravel Entertainment melalui akun resmi di Instagram.

"Mereka (Gorilla Biscuits) datang. Kamu tahu apa yang harus dilakukan," ungkap akun @hammersonicfest, Sabtu (1/11).

Baca Juga:

Gorilla Biscuits dijadwalkan tampil pada hari pertama Hammersonic 2026 yakni 2 Mei 2026.

Ini merupakan momen pertama bagi band yang kini diperkuat oleh Anthony 'Civ' Civarelli, Walter Schreifels, Arthur Smilios dan Luke Abbey itu tampil di Jakarta.

Selain memastikan kehadiran Gorilla Biscuits, Hammersonic Fest 2026 juga telah mengumumkan line-up tambahan.

Baca Juga:

Nama-nama yang baru diumumkan yakni, The Story So Far, Jinjer, Counterparts, dan Lastelle. Selanjutnya ada Parkway Drive, Fleshgod Apocalypse, A Skylit Drive, dan Blessthefall.

My Chemical Romance (MCR) juga dipastikan tampil sebagai headliner, didampingi band-band ternama seperti New Found Glory, Of Mice & Men, Memphis May Fire, dan Knuckle Puck.

Band hardcore legendaris asal New York, Gorilla Biscuits dipastikan akan tampil di Indonesia, tepatnya dalam Hammersonic Festival 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hammersonic 2026  Hammersonic Festival  hammersonic festival 2026  Hammersonic Fest  Gorilla Biscuits  Ravel Entertainment 
BERITA HAMMERSONIC 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp