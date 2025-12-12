GoTo Beri Perlindungan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan untuk Ratusan Mitra Juara

Jumat, 12 Desember 2025 – 10:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) resmi meluncurkan program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pemberian fasilitas tersebut bagian dari Program Apresiasi Mitra di dalam ekosistem Gojek.

Rencananya, program tersebut akan diberikan kepada ratusan ribu mitra berkinerja terbaik di seluruh Indonesia.

President On-Demand Services (ODS) dan Chief Operating Officer PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Hans Patuwo mengatakan inisiatif tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi mitra.

"Kali ini, kami mengumumkan program bantuan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk ratusan ribu mitra berprestasi," ujar Hans, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/12).

Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini secara khusus diberikan kepada para mitra roda dua dan roda empat yang masuk dalam kategori Mitra Juara.

Adapun kategori Mitra Juara ditentukan berdasarkan kriteria seperti keaktifan mitra, tingkat kinerja, serta tingkat layanan.

Mengenai cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, GoTo akan menanggung iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) mitra.