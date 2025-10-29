GoTo Dukung Penyusunan Perpres soal Aturan Ojek Online

jpnn.com, JAKARTA - GoTo menyatakan dukungan penuh pada inisiatif pemerintah dalam menciptakan landasan regulasi yang menjamin keberlanjutan, keadilan, dan transparansi dalam industri transportasi daring di Indonesia.

Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya mengatakan pihakny memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

"GoTo berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra untuk mengoptimalkan manfaat model hubungan kerja kemitraan antara platform dan mitra pengemudi," kata Ade Mulya dikutip, Rabu (29/10).

Menurut Ade, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat perlindungan terhadap para pekerja ekonomi digital.

Sebagai contoh, GoTo sepenuhnya memenuhi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan berkoordinasi erat bersama Kementerian Ketenagakerjaan dalam keberhasilan mengimplementasikan Bonus Hari Raya (BHR) pertama kalinya tahun ini.

"Inisiatif ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi yang memastikan penghargaan atas kinerja mitra dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan," kata Ade Mulya.

GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif, fl eksibel, dan berkelanjutan.

Ade menyebut dalam upaya mendorong kesejahteraan mitra, fokus utama GoTo adalah menjaga dan meningkatkan total pendapatan harian mitra, bukan sekadar pendapatan per trip.