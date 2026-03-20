Gotong Royong Pembangunan Jembatan di Riau Dipuji Pemerintah, Baznas Mundur Bijak

jpnn.com, RIAU - Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi langkah Polda Riau yang menginisiasi pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi sebagai upaya mendukung peningkatan layanan infrastruktur publik.

Program itu dinilai selaras dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan akses transportasi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pendekatan kolaboratif yang diusung Polda Riau menjadi contoh positif dalam pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran pemerintah maupun dana sosial masyarakat.

“Ini langkah positif yang perlu kita dukung. Sejak awal, Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemprov Riau maupun Baznas. Ini murni gerakan kolaboratif berbasis gotong royong,” ujar SF Hariyanto Jumat (20/3).

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak seperti dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masyarakat, akademisi, hingga media menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan tersebut.

Program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi juga disebut sebagai bagian dari implementasi arahan nasional Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian daerah, termasuk Polda Riau, untuk aktif membangun infrastruktur sederhana yang mampu membuka akses wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Riau, Kombes Pol Daniel Muharam, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi niat baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau yang sempat berencana berkontribusi dalam pembangunan jembatan tersebut.