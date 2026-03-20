Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gotong Royong Pembangunan Jembatan di Riau Dipuji Pemerintah, Baznas Mundur Bijak

Jumat, 20 Maret 2026 – 17:04 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi langkah Polda Riau yang menginisiasi pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi sebagai upaya mendukung peningkatan layanan infrastruktur publik.

Program itu dinilai selaras dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan akses transportasi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pendekatan kolaboratif yang diusung Polda Riau menjadi contoh positif dalam pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran pemerintah maupun dana sosial masyarakat.

Baca Juga:

“Ini langkah positif yang perlu kita dukung. Sejak awal, Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemprov Riau maupun Baznas. Ini murni gerakan kolaboratif berbasis gotong royong,” ujar SF Hariyanto Jumat (20/3).

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak seperti dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masyarakat, akademisi, hingga media menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan tersebut.

Program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi juga disebut sebagai bagian dari implementasi arahan nasional Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga:

Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian daerah, termasuk Polda Riau, untuk aktif membangun infrastruktur sederhana yang mampu membuka akses wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Riau, Kombes Pol Daniel Muharam, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi niat baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau yang sempat berencana berkontribusi dalam pembangunan jembatan tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jembatan  Baznas  Listyo Sigit Prabowo  Prabowo Subianto  CSR 
BERITA JEMBATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp