Gozco Capital Borong Saham Hampir Rp 100 Miliar, BBYB Kian Optimistis

jpnn.com, JAKARTA - PT Gozco Capital mengambil langkah strategis dengan memborong saham kepemilikan di PT Bank Neo Commerce Tbk atau BNC (BBYB) hingga mendekati Rp100 miliar.

Berdasarkan laporan kepemilikan saham pada 15 Januari 2026, Gozco Capital menambah 207 juta lembar saham BBYB dengan harga pembelian senilai Rp 474 per sahamnya.

Sehingga total nilai transaksi tercatat sebesar Rp 98,12 miliar.

Baca Juga: Saham BBYB Naik Signifikan Seiring Lonjakan Tren Bank Digital

Aksi borong itu mengerek porsi Gozco Capital dari sebelumnya 7,76 persen menjadi 9,31 persen, setara dengan 1,24 miliar lembar saham.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono, mengapresiasi kepercayaan berkelanjutan dari pemegang saham utama.

Dia menyebut langkah strategis Gozco sebagai sinyal kuat terhadap prospek positif Bank Neo Commerce pada 2026. Pasar pun bereaksi cepat.

Kepercayaan yang terus tumbuh dari PT Gozco Capital mencerminkan semakin kuatnya keyakinan terhadap Bank Neo Commerce.

"Hal ini juga terbukti dari prestasi BNC, di mana per akhir kuartal III 2025, BNC berhasil menorehkan prestasi sebagai bank dengan layanan digital dengan laba bersih tertinggi di antara bank-bank dengan layanan digital lainnya, dengan laba bersih senilai Rp464 miliar. Kami akan terus menjaga kinerja dan tata kelola yang baik sebagai pondasi pertumbuhan jangka panjang,” ujar Eri dalam siaran persnya, Senin (19/1).