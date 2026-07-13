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JPNN.com - Nasional - Humaniora

GP Al-Washliyah Siap Kawal Program Presiden Prabowo dan Kapolri

Senin, 13 Juli 2026 – 18:01 WIB
GP Al-Washliyah Siap Kawal Program Presiden Prabowo dan Kapolri - JPNN.COM
Gerakan Pemuda Alwashliyah (GP Al-Washliyah) berkomitmen akan terus mendukung dan mengawal program kerja Presiden Prabowo Subianto. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Pemuda Alwashliyah (GP Al-Washliyah) berkomitmen akan terus mendukung dan mengawal program kerja Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan langsung Ketua Umum PP GP Alwashliyah, H.Aminullah Siagian pada saat acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Hotel Orchardz Industri Jakarta, pada Sabtu-Minggu (12-13/7).

Rakernas yang diikuti sekitar 300 lebih peserta dari seluruh Indonesia itu dihadiri dari berbagai unsur, mulai dari mahasiswa, pemuda, pengurus wilayah, hingga pengurus daerah GP Alwashliyah.

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Dia mengatakan seluruh kader GP Alwashliyah di Indonesia siap berdiri di garis depan untuk menyukseskan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto.

"GP Alwashliyah berkomitmen penuh mendukung kepemimpinan dan seluruh program kerja Presiden Prabowo Subianto demi percepatan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat," ujar Aminullah dalam siaran persnya, Senin (13/7).

Selain dukungan terhadap pemerintah pusat, Aminullah menegaskan sinergi kuat antara GP Alwashliyah dengan institusi Polri.

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Dia menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Kami juga mendukung penuh bapak Kapolri dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum di tanah air. Pemuda Alwashliyah siap menjadi mitra strategis Polri untuk menjaga kondusifitas bangsa," tambahnya.

Gerakan Pemuda Alwashliyah (GP Al-Washliyah) berkomitmen akan terus mendukung dan mengawal program kerja Presiden Prabowo Subianto.

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TAGS   Kapolri  GP Alwashliyah  Presiden Prabowo  program prabowo 
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