GP Ansor Akan Gelar Ziarah Kubro dan Gowes Lintas Kota Bangkalan-Jombang Jawa Timur

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-92, Gerakan Pemuda (GP) Ansor akan menggelar kegiatan bertajuk “Ziarah Kubro Muassis Nahdlatul Ulama & Gowes Sepeda”. Dimana menghubungkan Bangkalan hingga Jombang, Jawa Timur, pada Minggu 26 April 2026.

Kegiatan ini dimulai pukul 05.30 WIB dari Pendopo Bupati Bangkalan dan menempuh jarak sekitar 123 kilometer, melintasi enam kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, hingga Kabupaten Jombang sebagai titik akhir.

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harlah GP Ansor yang mengusung semangat penguatan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, serta konsolidasi kader muda Nahdlatul Ulama melalui pendekatan yang lebih inklusif dan produktif.

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menyatakan bahwa kegiatan ini tidak sekadar olahraga, melainkan juga upaya merawat ingatan kolektif terhadap perjuangan para ulama pendiri Nahdlatul Ulama.

"Ziarah kubro ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali hubungan spiritual dan historis kader Ansor dengan para muassis Nahdlatul Ulama. Sementara gowes menjadi simbol gerak aktif pemuda dalam menjaga persatuan dan energi kebangsaan,” ujar Addin dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026) di Jakarta.

Dia menambahkan kombinasi antara ziarah dan olahraga diharapkan mampu menjangkau generasi muda dengan pendekatan yang relevan, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan lintas komunitas.

"Panitia pelaksana telah menyiapkan sejumlah titik istirahat di sepanjang rute guna memastikan keamanan dan kenyamanan peserta. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat dan komunitas sepeda dari berbagai daerah," kata Addin.